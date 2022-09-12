Голкипер Кариус подписал контракт с «Ньюкаслом» до января

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус продолжит карьеру в «Ньюкасле».

Немецкий футболист заключил контракт до января 2023 года, сообщает официальный сайт «Ньюкасла».

Уточняется, что в соглашении предусмотрена опция продления контракта до конца сезона-2022/23.

29-летний голкипер выступал за «Майнц», «Ливерпуль», «Бешикташ». В 2020 году Кариус присоединился к «Юниону», он провёл за немецкий клуб пять матчей во всех турнирах и пропустил четыре мяча.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги чемпионов с «Наполи».