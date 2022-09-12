Виролайнен: не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала информацию о том, что она собирается выступать за Финляндию.

«Я вообще не собиралась делать громких заявлений, что буду выступать за Финляндию. Да, так получилось, что вместе с семьёй мы уже шесть лет тут живём. Я выступаю — точнее, тренируюсь — за местный клуб, потому что бежала за него пока только однажды», — цитирует Виролайнен Sports.ru.

Тренер Леонид Мякишев заявил, что его подопечная может перейти в сборную Финляндии, чтобы выступать на Кубке мира, потому что имеет гражданство страны.

Напомним, что в активе Виролайнен золото чемпионата Европы 2017 года в сингл-миксте, а также бронза континентального первенства 2014 года в гонке преследования. Её лучшей позицией по итогам Кубка мира является 16-е место в сезоне-2014/15.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Виролайнен в сборную Финляндии.