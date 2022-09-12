В Польше не рассматривают возможность проведения товарищеской игры со сборной России

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал, что сборная не планирует проводить товарищеский матч с национальной командой России в ближайшее время.

«Возможен ли сейчас товарищеский матч между сборными России и Польши? У нас нет таких планов», — приводит слова Квятковски Sport24.

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее сообщалось, что УЕФА за матч с Россией может отстранить Боснию от турниров и исключить из финансовых программ.