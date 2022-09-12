В «Зените» отреагировали на информацию о том, что в декабре клуб проведёт матч с иранской командой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о проведении товарищеского матча с иранским клубом «Сепахан» в декабре.

«Правда ли, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с иранской командой? Рано говорить», — цитирует Медведева «Чемпионат».

12 сентября сообщалось, что «Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан» в декабре.

3 июля «Зенит» проводил товарищескую игру с сербской командой «Црвена Звезда» (2:1). Матч прошёл на поле стадиона «Фишт» в Сочи.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, почему «Зенит» лидирует в РПЛ.