Вяльбе назвала утопией идею об общем сервисе в лыжных гонках
- РИА Новости
«Это утопия, никогда такого не будет. Мазать лыжи всем одинаково никогда не будут, не будут на Олимпийских играх все находиться в равных условиях. Кто будет платить этим людям?» — цитирует Вяльбе ТАСС.
FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.
Ранее Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК.