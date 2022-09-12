Вяльбе назвала утопией идею об общем сервисе в лыжных гонках

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение, что инициатива создать единый сервис для подготовки инвентаря в лыжных гонках является утопичной.

«Это утопия, никогда такого не будет. Мазать лыжи всем одинаково никогда не будут, не будут на Олимпийских играх все находиться в равных условиях. Кто будет платить этим людям?» — цитирует Вяльбе ТАСС.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Вяльбе рассказала, что FIS снимет отстранение с России после аналогичного решения МОК.