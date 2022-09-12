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«Матч ТВ»: «Оренбург» не будет менять тренера после разгрома от «Зенита»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка продолжит руководить оренбургской командой.
«Матч ТВ»: «Оренбург» не будет менять тренера после разгрома от «Зенита»
  • РИА Новости

Поражение «Оренбурга» от «Зенита» не приведёт к перестановкам в тренерском штабе оренбуржцев, об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что варианты со сменой главного тренера в клубе не рассматриваются.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о результате матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

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