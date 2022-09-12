Сёмин: «Ростов» — цельная команда, которая может побороться за тройку

Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру ростовской команды в последних матчах чемпионата России.

«Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьков очень уверенно играет. «Ростов» — цельная команда, которая поборется за тройку», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По его словам, «Ростов» не сможет составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство в РПЛ, так как клубу нужна стабильность. Он также подчеркнул, что ЦСКА и «Динамо» могут навязать борьбу петербургскому клубу.

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19).

Ранее нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о победе над московским «Спартаком» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.