Кварацхелия — о победе над «Ливерпулем»: она ничего не значит перед игрой с «Рейнджерс»

Хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о предстоящем матче группового турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс».

«Выступить в Лиге чемпионов — мечта каждого игрока. Матч с «Ливерпулем» был особенным, и победа над одной из лучших команд Европы показывает, на что мы способны, не только победив, но показав такую игру. Результат матча с «Ливерпулем» нам понравился, но это ничего не значит для следующей игры с «Рейнджерс», — цитирует Кварацхелию Daily Record.

Он также подчеркнул, что «Рейнджерс» после поражения от «Аякса» захочет реабилитироваться. По его словам, это будет непростой матч, но он уверен, что неаполитанский клуб сможет добиться результата.

14 сентября «Наполи» сыграет с «Рейнджерс» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в трансфере Кварацхелии.