Мещеряков — о «Локомотиве»: команда с таким бюджетом, с такой историей не может так играть
- РИА Новости
«Неоднократно говорил, что руководители команды берут на себя всю ответственность. Хорошо её брать, когда команда выигрывает. Но самое главное — брать ответственность в те моменты, когда не всё обстоит хорошо», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что нормальный руководитель должен уметь принимать решения и отвечать за них. По его словам, в «Локомотиве» нужно что-то менять для положительного результата.
«Команда с таким бюджетом, с такой историей и футболистами не может так играть. Хорошо поднимать медали и кубки. Но когда в команде не всё хорошо, нужно понимать, что это твои решения», — заключил Мещеряков
Встреча девятого тура между «Факелом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.
«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.
Ранее бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ.