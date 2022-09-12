Мещеряков — о «Локомотиве»: команда с таким бюджетом, с такой историей не может так играть

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил вероятность смены руководства столичного клуба.

«Неоднократно говорил, что руководители команды берут на себя всю ответственность. Хорошо её брать, когда команда выигрывает. Но самое главное — брать ответственность в те моменты, когда не всё обстоит хорошо», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что нормальный руководитель должен уметь принимать решения и отвечать за них. По его словам, в «Локомотиве» нужно что-то менять для положительного результата.

«Команда с таким бюджетом, с такой историей и футболистами не может так играть. Хорошо поднимать медали и кубки. Но когда в команде не всё хорошо, нужно понимать, что это твои решения», — заключил Мещеряков

Встреча девятого тура между «Факелом» и «Локомотивом» завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал причину плохого старта «Локомотива» в РПЛ.