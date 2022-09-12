Кобелев считает, что Соболев не смог бы заиграть в основе «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не смог бы играть в основе «Зенита».

«Смог бы Соболев заиграть в основе «Зенита»? Думаю, вряд ли. Он и в «Спартаке» по прошлому сезону не всегда попадал в состав, а вы хотите, чтобы он играл в составе петербуржцев. На сегодняшний день единственный, кто мог бы, — Джикия», — приводит слова Кобелева «Спорт День за Днём».

Он также заявил, что с первых туров не воспринимал «Спартак» как конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство, потому что не видит структуры и комбинаций в московской команде. По его словам, подбор футболистов у красно-белых не идёт в сравнение с командой из Санкт-Петербурга.

«Оборона молодая и неопытная, играет с грубыми ошибками. Опорная зона совсем провисает в каждой игре — и в созидании, и в отборе. С моей точки зрения, составить конкуренцию «Зениту» может только ЦСКА», — добавил Кобелев.

После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу того, отправят ли в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.