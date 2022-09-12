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Газзаев: некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, но «Спартак» очень нестабильно играет

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, отправят ли в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Газзаев: некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, но «Спартак» очень нестабильно играет
  • РИА Новости

«Мне сложно тут говорить. Некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю, но «Спартак» очень нестабильно играет. О работе главного тренера можно делать выводы по истечении определённого срока», — приводит слова Газзаева Legalbet.

По его словам, изменения в игре красно-белых есть, но результата нет. Он также подчеркнул, что работа любого тренера — это результат команды.

После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

Ранее агент защитника «Спартака» Михи Мевли Андрей Степанов рассказал, когда футболист получит разрешение на работу.

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