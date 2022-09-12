Тарпищев объяснил, почему «Зенит» лидирует в РПЛ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Борьба за второе место — это тоже немаловажно. И для болельщиков это, наверное, бальзам на душу. Сейчас молодых и быстрорастущих команд как никогда много. То, что «Зенит» лидирует, так это неудивительно. У него двойной состав, который не зависит ни от каких травм», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у красно-белых травмированы три футболиста и заменять их некем. По его словам, петербургский клуб с большей долей вероятности станет чемпионом России в сезоне-2022/23.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19).

Ранее бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением, что клубы РПЛ могут навязать конкуренцию петербургской команде в борьбе за чемпионство.