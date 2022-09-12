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«РБ Спорт»: клубы РПЛ проголосовали за перенос туров Кубка России

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании проголосовали за перенос туров Кубка России.
«РБ Спорт»: клубы РПЛ проголосовали за перенос туров Кубка России
  • РИА Новости

Матчи пятого и шестого туров должны были состояться 8—10 и 18—20 ноября. Из-за товарищеских матчей сборной в ноябре и в целях продления осенней части сезона клубы провели голосование, сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что на перенос двух туров Кубка России согласились 13 команд, две были против и одна не определилась с позицией.

Решение о переносе остаётся за исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался относительно места проведения товарищеского матча с национальной командой Ирана.

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