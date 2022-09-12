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«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан» в декабре

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Агент бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал о предстоящем матче между иранским и российским клубами.
«Зенит» проведёт товарищеский матч с иранским клубом «Сепахан» в декабре
  • Gettyimages.ru

«Россия и Иран — братья. Недавно президент иранского «Сепахана» заявил, что в декабре этого года к ним на товарищеский матч приедет «Зенит»», — цитирует Мехди Sport24.

Он также подчеркнул, что петербургский клуб проведёт матч с молодёжной командой «Сепахана».

Напомним, что 3 июля «Зенит» проводил товарищескую игру с сербской командой «Црвена Звезда» (2:1). Матч прошёл на поле стадиона «Фишт» в Сочи.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Спартака» в Российской премьер-лиге.

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