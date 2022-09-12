Гурцкая — о «Торпедо»: богатый папа купил 30 человек для сына

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о ситуации в московском «Торпедо».

«Как мне тот факт, что спортивный директор клуба ― 23-летний сын главы совета директоров? Богатый папа может позволить себе эксперименты. Был же французский фильм «Игрушка», где все осуждали, что можно купить человека для сына. А здесь для сына купили 30 человек. Это нездоровая история», — приводит слова Гурцкая «Чемпионат».

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице с одним очком.

17 сентября московский клуб встретится с ЦСКА. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник «Шибеника» Марио Чурич продолжит карьеру в московском футбольном клубе «Торпедо».