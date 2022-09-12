Лайшев: в России три беды — дороги, дураки и футболисты

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал своё мнение о российском футболе.

«Слуцкий — вдумчивый профессиональный тренер. И в спорте у каждого бывают подъёмы и неудачи. Он ещё себя проявит. На меня обижаются футболисты, я им всегда говорил: в стране три беды — дороги, дураки и футболисты», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

Напомним, что «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу. Команда после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Слуцкий известен своей работой в ЦСКА. Он трижды привёл команду к чемпионству в РПЛ.

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