Агент Мевли заявил, что защитник «Спартака» получит разрешение на работу в ближайшее время

Агент защитника «Спартака» Михи Мевли Андрей Степанов рассказал, когда футболист получит разрешение на работу.

«Никаких проблем нет, это обычная процедура. Когда иностранец подписывает контракт в России, это занимает несколько рабочих дней, чтобы получить разрешение на работу. Этот процесс сейчас и происходит. Примерно сегодня или послезавтра это разрешение должно быть получено», — приводит слова Степанова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что не знает, сможет ли защитник сыграть в матче с «Факелом», потому что выбор состава будет зависеть от тренера. По его словам, Мевля будет доступен для тренера сразу после получения разрешения.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее Степанов рассказал, что Мевля пока ещё не получил разрешение на работу в России.