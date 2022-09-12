Агент Николсона надеется, что футболист будет готов выйти на поле в следующем матче
- AP
«Могу сказать одно: травма не очень серьёзная. У Шамара в планах уже завтра приступить к тренировкам в общей группе. Мы все надеемся, что в следующем матче Николсон уже будет готов выйти на поле», — приводит слова Протеги Sport24.
25-летний ямайский форвард в шести матчах сезона-2022/23 не отметился результативными действиями. Контракт Николсона со столичным клубом истекает 30 июня 2026 года.
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что Николсон продолжит выступать за московский клуб.