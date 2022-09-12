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Лайшев предположил, почему дочь Тутберидзе тренируется в США

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему дочь Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, тренируется в США.
Лайшев предположил, почему дочь Тутберидзе тренируется в США
  • Gettyimages.ru

«Не хочу говорить о слухе, но есть особенности, с которыми, возможно, в США тренироваться проще и, скажем так, гуманнее в отдельно взятых мероприятиях. В нас ещё сидит советское прошлое, когда мы как бы сторонились и стеснялись таких людей», — цитирует Лайшева «Татар-информ».

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее Игорь Шпильбанд рассказал о прекращении сотрудничества с российской танцевальной парой Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

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