Лайшев предположил, почему дочь Тутберидзе тренируется в США
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«Не хочу говорить о слухе, но есть особенности, с которыми, возможно, в США тренироваться проще и, скажем так, гуманнее в отдельно взятых мероприятиях. В нас ещё сидит советское прошлое, когда мы как бы сторонились и стеснялись таких людей», — цитирует Лайшева «Татар-информ».
В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.
Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.
Ранее Игорь Шпильбанд рассказал о прекращении сотрудничества с российской танцевальной парой Диана Дэвис — Глеб Смолкин.