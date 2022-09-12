Агент Гурцкая: если «Спартак» окажется в тройке — это будет футбольная несправедливость

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Спартак» не должен попасть в тройку лучших по итогам чемпионата России сезона-2022/23.

«Займёт ли «Спартак» второе место по итогам сезона? Конечно, нет. Если «Спартак» окажется в тройке — это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника. Если они станут вторыми, то это будет несправедливо», — приводит слова Гурцкая «Чемпионат».

После девятого тура РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

Главным тренером красно-белых является 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Гурцкая поделился мнением, что в ближайшие трансферные окна в России будет больше игроков из Европы.