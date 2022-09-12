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Быстров считает, что «Спартак» и другие клубы РПЛ могут навязать борьбу «Зениту»

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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.
Быстров считает, что «Спартак» и другие клубы РПЛ могут навязать борьбу «Зениту»
  • РИА Новости

«Чтобы составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство, «Спартаку» нужно провести на максимальных скоростях все оставшиеся матчи. С максимальной самоотдачей! Но навязать борьбу «Зениту» могут и другие команды», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Спартак» находится на пятом месте (16 очков).

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Спартака» в РПЛ.

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