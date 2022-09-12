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В «Факеле» оценили шансы команды остаться в РПЛ

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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал победу воронежского клуба над московским «Локомотивом» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Факеле» оценили шансы команды остаться в РПЛ
  • РИА Новости

«Это победа, которую мы заслуживали по сегодняшней игре. Двигаемся дальше. Задача у команды? Сохранить место в РПЛ. Этот состав, думаю, на это способен», — приводит слова Котова РИА Новости.

Железнодорожники в Воронеже потерпели поражение со счётом 0:2 в матче девятого тура чемпионата России с «Факелом».

«Локо» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о поражении столичного клуба в матче с «Факелом».

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