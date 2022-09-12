Нурмагомедов: если бы я родился в Англии, то стал бы футболистом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании стать футболистом.

«Футбол гораздо лучше, чем ММА. Люди, зная это, спрашивают: «А почему ты тогда стал бойцом ММА?» Честно, это какая-то случайность. Считаю, что это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане. Если бы я родился в Англии, то стал бы футболистом», — заявил Хабиб на благотворительном вечере в Лондоне.

Напомним, что Нурмагомедов в 29 боях одержал 29 побед. 33-летний российский боец завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC. Хабибу принадлежит промоушен по смешанным единоборствам Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов сделал заявление по поводу возобновления карьеры бойца.