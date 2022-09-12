Агент Гурцкая считает, что зимой в России будет больше трансферов из Европы

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением, что в ближайшие трансферные окна в России будет больше игроков из Европы.

«Сейчас тенденция, что всё смещается в сторону Латинской Америки. Но приход Норманна показывает, что пик невосприятия России стал проходить. Уверен, зимой будет больше трансферов из Европы», — приводит слова Гурцкая «Чемпионат».

Он также отметил, что в последние месяцы Россия была в зоне отчуждения, однако сейчас многие иностранцы стали понимать, что всё не так страшно и всё это временно.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее Гурцкая высказался о переходе нападающего Кейта Бальде в московский «Спартак».