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Мевля может пропустить ближайшие матчи «Спартака» из-за проблемы с документами

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Агент защитника «Спартака» Михи Мевли Андрей Степанов рассказал, что его клиент пока ещё не получил разрешения на работу в России.
Мевля может пропустить ближайшие матчи «Спартака» из-за проблемы с документами
  • Gettyimages.ru

«Зависит от сроков получения разрешения на работу для Михи. На сегодня этого разрешения нет. Миха находится в хорошем физическом состоянии», — цитирует Степанова Metaratings.

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее Рауль Рианчо заявил, что нельзя называть предателем бывшего защитника «Зенита» Миху Мевлю, который подписал контракт со «Спартаком».

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