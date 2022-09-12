Радимов: «Спартак» уже на пятом месте, хотя недавно говорили о борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил — какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После девятого тура РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

Главным тренером красно-белых является 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Радимов высказался о предложении Валерия Карпина сместить уход на зимнюю паузу на конец ноября.