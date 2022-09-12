военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Радимов: «Спартак» уже на пятом месте, хотя недавно говорили о борьбе за чемпионство

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Радимов: «Спартак» уже на пятом месте, хотя недавно говорили о борьбе за чемпионство
  • РИА Новости

«Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил — какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После девятого тура РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

Главным тренером красно-белых является 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Радимов высказался о предложении Валерия Карпина сместить уход на зимнюю паузу на конец ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить