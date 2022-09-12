военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

The Sun: лидеры МЮ считают, что Роналду постарается покинуть команду зимой

Короткая ссылка
Ведущие футболисты «Манчестер Юнайтед» уверены, что форвард команды Криштиану Роналду покинет клуб в зимнее трансферное окно.
The Sun: лидеры МЮ считают, что Роналду постарается покинуть команду зимой
  • Gettyimages.ru

По информации The Sun, игроки недовольны тем, что Роналду пропустил предсезонку. Отмечается, что футболисты уверены в уходе Криштиану, потому что он не вписывается в игру Эрика тен Хага.

«Тренер приложил массу усилий, чтобы объяснить, как футболистам нужно играть. Роналду не соответствует требованиям в плане скорости», — говорится в сообщении.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и принимает участие в Лиге Европы. В межсезонье футболист хотел покинуть клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду был признан худшим игроком МЮ в матче с «Реал Сосьедад» по версии WhoScored.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить