The Sun: лидеры МЮ считают, что Роналду постарается покинуть команду зимой

Ведущие футболисты «Манчестер Юнайтед» уверены, что форвард команды Криштиану Роналду покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По информации The Sun, игроки недовольны тем, что Роналду пропустил предсезонку. Отмечается, что футболисты уверены в уходе Криштиану, потому что он не вписывается в игру Эрика тен Хага.

«Тренер приложил массу усилий, чтобы объяснить, как футболистам нужно играть. Роналду не соответствует требованиям в плане скорости», — говорится в сообщении.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и принимает участие в Лиге Европы. В межсезонье футболист хотел покинуть клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду был признан худшим игроком МЮ в матче с «Реал Сосьедад» по версии WhoScored.