Леклер: думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона

Пилот Ferrari Шарль Леклер выразил надежду выиграть гонку на Гран-при «Формулы-1».

«Я думаю, что смогу выиграть гонку до конца сезона. От Спа до Монцы у нас была отличная реакция, но мы показали хороший темп. Я уверен, что мы можем победить в ещё нескольких гонках», — цитирует Леклера GPblog.

Напомним, что пилот занял второе место на домашнем этапе Гран-при в Монце (Италия). Победу одержал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, который лидирует в общем зачёте чемпионата. Леклер занимает второе место.

Заключительный этап «Формулы-1» пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Решающая гонка состоится 20 ноября.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии.