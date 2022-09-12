Павлюченко считает, что «Спартак» не имел права проигрывать «Ростову»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение красно-белых в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Команда, которая ставит своей задачей бороться за чемпионство с «Зенитом», не имеет права проигрывать такие матчи. Сейчас я понимаю, что есть ЦСКА, которые набрали хороший ход. Этот результат расстроил», — цитирует Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Андрей Червиченко назвал Александра Соболева самым распущенным игроком РПЛ.