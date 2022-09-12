Иванов — о Захаряне и «Челси»: по такой же логике Агаларова должен взять «Реал»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Мне изначально показалось это мифической историей. По мне, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Он талантливый парень, но если так судить, то Агаларова должен был подписать «Реал», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом сообщалось, что личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.

Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Челси» не согласовывал личный контракт с Захаряном.