Ветеран «Спартака» назвал трансфер Рыбуса провальным
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«Игра Рыбуса? Можем сказать, что это провальный трансфер», — цитирует Гаврилова Metaratings.
Он добавил, что «Спартак» — нестабильная команда. Он не исключил, что красно-белые могут не догнать «Зенит» в турнирной таблице.
Напомним, что в летнее трансферное окно Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года. После девятого тура РПЛ команда занимает пятое место (16 очков).
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».