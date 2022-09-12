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Ветеран «Спартака» назвал трансфер Рыбуса провальным

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов оценил трансфер Мацея Рыбуса в московскую команду.
Ветеран «Спартака» назвал трансфер Рыбуса провальным
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Игра Рыбуса? Можем сказать, что это провальный трансфер», — цитирует Гаврилова Metaratings.

Он добавил, что «Спартак» — нестабильная команда. Он не исключил, что красно-белые могут не догнать «Зенит» в турнирной таблице.

Напомним, что в летнее трансферное окно Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года. После девятого тура РПЛ команда занимает пятое место (16 очков).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом».

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