военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рууд: справедливо, что мы с Алькарасом стали первой и второй ракетками мира

Короткая ссылка
Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о финале Открытого чемпионата США 2022 года с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мы будем первым и вторым номерами в мире. Я думаю, это справедливо. Конечно, я разочарован тем, что не буду первым в мире, но и второй номер тоже неплохо», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что финальный матч завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Алькараса. Таким образом, испанец станет первой ракеткой мира, сместив Даниила Медведева. Второе место в рейтинге займёт Рууд.

Ранее сообщалось, что Алькарас станет самой молодой первой ракеткой мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить