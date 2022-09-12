Рууд: справедливо, что мы с Алькарасом стали первой и второй ракетками мира

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о финале Открытого чемпионата США 2022 года с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Мы будем первым и вторым номерами в мире. Я думаю, это справедливо. Конечно, я разочарован тем, что не буду первым в мире, но и второй номер тоже неплохо», — заявил Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, что финальный матч завершился со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Алькараса. Таким образом, испанец станет первой ракеткой мира, сместив Даниила Медведева. Второе место в рейтинге займёт Рууд.

Ранее сообщалось, что Алькарас станет самой молодой первой ракеткой мира.