Шевченко, Блохин, Беланов и другие выступили с призывом отменить матч Боснии с Россией
«Мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что ваша команда согласилась сыграть со сборной России. Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины является досадной ошибкой», — говорится в заявлении украинцев.
При этом футболисты в своём обращении отметили, что эту ошибку можно исправить, отказавшись от игры с Россией.
«Призываем вас отказаться от участия в матче со сборной России! Отказаться ради будущего демократической Европы!» — отмечается в сообщении.
По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в проведение матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.