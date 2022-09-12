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Шевченко, Блохин, Беланов и другие выступили с призывом отменить матч Боснии с Россией

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Легендарные украинские футболисты и тренеры обратились к сборной Боснии и Герцеговины с просьбой отказаться от товарищеского матча с командой России.

«Мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что ваша команда согласилась сыграть со сборной России. Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины является досадной ошибкой», — говорится в заявлении украинцев.

При этом футболисты в своём обращении отметили, что эту ошибку можно исправить, отказавшись от игры с Россией.

«Призываем вас отказаться от участия в матче со сборной России! Отказаться ради будущего демократической Европы!» — отмечается в сообщении.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Футболисты балканской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в проведение матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

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