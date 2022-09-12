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Нигматуллин — о «Локомотиве»: вы ещё не побеждали, тогда мы едем к вам

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Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о результатах столичной команды в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Поражение от «Факела»? Ну, как говорится, вы ещё не побеждали, тогда мы едем к вам — это про сегодняшний «Локомотив», к сожалению. Понятно, что, если поддерживаешь команду, то должен делать это в любой ситуации, но я вижу, что всё то, что происходит, похоже на работу дилетантов», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что результаты команды и качество работы тренерского штаба не соответствуют высокому имени московского «Локомотива».

«Это не целеустремлённые люди. Видно, что тут нет задачи сделать «Локомотив» сильнее. Возможно, тут какие-то задачи личного характера», — добавил Нигматуллин.

Железнодорожники в Воронеже потерпели поражение со счётом 0:2 в матче девятого тура чемпионата России с «Факелом».

«Локо» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

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