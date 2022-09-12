Семшов: в некоторых моментах игры «Оренбург» и «Зенит» были будто из разных лиг

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о результате матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«Такая победа говорит о том, что уровень игроков в командах разный, плюс быстрый гол. Не знаю, что говорил футболистам главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка, показалось, что команда давала вольно играть «Зениту», что непозволительно для команды, которая хочет забрать очки на выезде», — цитирует Семшова ТАСС.

Он считает, что «Оренбург» показывает хороший футбол только в домашних матчах.

«Есть чему учиться оренбуржцам, к тому же они только вышли в РПЛ, должны прибавлять по ходу сезона», — добавил Семшов.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что Марцел Личка взял на себя вину за разгром от «Зенита».







