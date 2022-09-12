Борис Игнатьев: «Локомотив» не выстроен для решения командных задач

Бывший тренер московского «Локомотива» Борис Игнатьев высказался о поражении столичного клуба в матче девятого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

«Локо» показался мне коллективом, который не выстроен в командном плане. Индивидуально они просматривались, но с точки зрения решения командных задач я особо ничего не увидел», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

По его словам, уже который матч «Локомотив» пытается обыграть соперника на классе, не прикладывая усилий. А «Факел» вышел на игру заряженный конкретными идеями и целями.

«Воронежцы играли с огромным желанием, чувствовалась очень серьёзная мотивация», — добавил Игнатьев.

Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Локомотив» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Факел» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».