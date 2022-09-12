военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хавбек «Факела» Дмитриев — о победе над «Локомотивом»: мы показали топовую игру

Короткая ссылка
Полузащитник воронежского «Факела» Олег Дмитриев прокомментировал результат матча чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Наконец-то мы выиграли. Ещё большая радость оттого, что это случилось дома, при родных трибунах. Сегодня была топовая игра с нашей стороны. У нас лучшая атмосфера в стране благодаря болельщикам, которые постоянно гонят вперёд», — цитирует Дмитриева «Матч ТВ».

Он добавил, что «Локо» — хороший соперник, но «Факелу» не особо важно было, кого побеждать.

Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России. Последний раз «Факел» праздновал победу в Российской премьер-лиге в 2001 году после матча с «Крыльями Советов» (1:0).

Ранее защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить