Хавбек «Факела» Дмитриев — о победе над «Локомотивом»: мы показали топовую игру
«Наконец-то мы выиграли. Ещё большая радость оттого, что это случилось дома, при родных трибунах. Сегодня была топовая игра с нашей стороны. У нас лучшая атмосфера в стране благодаря болельщикам, которые постоянно гонят вперёд», — цитирует Дмитриева «Матч ТВ».
Он добавил, что «Локо» — хороший соперник, но «Факелу» не особо важно было, кого побеждать.
Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России. Последний раз «Факел» праздновал победу в Российской премьер-лиге в 2001 году после матча с «Крыльями Советов» (1:0).
Ранее защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».