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«Монако» с Головиным обыграл «Лион» в матче Лиги 1

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«Монако» на своём поле в матче седьмого тура чемпионата Франции обыграл «Лион».

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Филиппа Клемана.

В составе «Монако» отличились Бенуа Бадьяшиль (55-я минута), Гильермо Марипан (63-я). У «Лиона» мяч забил Карл Токо Экамби (81-я).

Александр Головин появился на поле с первых минут. Российский футболист не отметился результативными действиями.

«Монако» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лион» (13) располагается на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Самуэля Жиго принёс «Марселю» победу над «Лиллем» в седьмом туре Лиги 1.

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