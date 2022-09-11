«Монако» с Головиным обыграл «Лион» в матче Лиги 1
Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Филиппа Клемана.
В составе «Монако» отличились Бенуа Бадьяшиль (55-я минута), Гильермо Марипан (63-я). У «Лиона» мяч забил Карл Токо Экамби (81-я).
Александр Головин появился на поле с первых минут. Российский футболист не отметился результативными действиями.
«Монако» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лион» (13) располагается на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что гол Самуэля Жиго принёс «Марселю» победу над «Лиллем» в седьмом туре Лиги 1.