Абаскаль: футболисты «Спартака» подарили голы «Ростову»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Во втором тайме мы просто подарили два гола. В первом случае это была передача с края в центр, мы просто отдали их нападающему голевой пас. А в случае с пенальти была наивная детская ошибка, поэтому нужно прибавлять в зрелости, расти и идти дальше», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

По его мнению, матч в Ростове был во многом похож на игру с «Зенитом». Испанский специалист подчеркнул, что «Спартак» доминировал на поле, владел преимуществом, соперник почти не выходил со своей половины поля.

«Мы забили гол, и снова что-то случилось. Вместо того чтобы усиливать давление и забивать ещё, мы позволили сопернику создать два момента», — добавил Абаскаль.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Дмитрий Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я), Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче девятого тура РПЛ.