военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Спартак» пропустил 1000-й мяч в чемпионатах России

Короткая ссылка
Московский «Спартак» в гостях встречается с «Ростовом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» пропустил 1000-й мяч в чемпионатах России
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Форвард «Ростова» Николай Комличенко (53-я минута) забил один из мячей в ворота Александра Селихова. Таким образом, «Спартак» пропустил 1000-й гол в чемпионатах России.

Отметку в 1000 пропущенных мячей также ранее достигли «Ростов», «Крылья Советов» и «Динамо».

Счёт в матче 4:2 в пользу команды Валерия Карпина. 

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Квинси Промес вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить