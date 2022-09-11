«Спартак» пропустил 1000-й мяч в чемпионатах России
- РИА Новости
- © Сергей Пивоваров
Форвард «Ростова» Николай Комличенко (53-я минута) забил один из мячей в ворота Александра Селихова. Таким образом, «Спартак» пропустил 1000-й гол в чемпионатах России.
Отметку в 1000 пропущенных мячей также ранее достигли «Ростов», «Крылья Советов» и «Динамо».
Счёт в матче 4:2 в пользу команды Валерия Карпина.
Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Квинси Промес вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).