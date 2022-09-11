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Щербакова: я выбрала фигурное катание из-за старшей сестры

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, почему решила заниматься фигурным катанием.

«Я выбрала фигурное катание из-за старшей сестры, она увидела по телевизору какие-то соревнования, решила, что сможет так же, — и попросилась на лёд. Меня с ней за компанию отдали в одну группу», — цитирует Щербакову «Спорт-Экспресс».

По её словам, до девяти лет она не воспринимала спорт как профессиональное занятие, а также отметила что в этом возрасте у неё не было сильных перегрузок, потому что родители не были настроены на то, что она станет профессиональной спортсменкой.

«Всё решило то, что у меня горели глаза на льду. И мои результаты. Лет в десять нужно было решать: мы идём учиться или в профессиональный спорт. Тогда и решили пойти к Этери Георгиевне Тутберидзе, где профессиональный спорт априори. Тогда решила, что буду заниматься основательно», — добавила Щербакова.

18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее Щербакова сообщила, что скоро приступит к тренировкам после перерыва.

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