Личка взял на себя вину за разгром от петербургского «Зенита»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Хотел бы сказать, что результат — это стыдно, я как главный тренер беру на себя ответственность. Можно было выбрать других игроков, другую тактику. Не надо злиться на игроков, потому что я шеф, я допустил ошибки», — цитирует Личку «Матч ТВ».
По словам тренера, после игры он сказал футболистам, что это жизнь.
«Иногда бывает тяжело, иногда — хорошо. Важно уметь реагировать. Для нас это был нокаут», — добавил Личка.
Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.
Ранее сообщалось, что «Зенит» третий раз в истории забил восемь мячей за матч в РПЛ.