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Личка взял на себя вину за разгром от петербургского «Зенита»

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал крупное поражение от петербургского «Зенита» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Личка взял на себя вину за разгром от петербургского «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Хотел бы сказать, что результат — это стыдно, я как главный тренер беру на себя ответственность. Можно было выбрать других игроков, другую тактику. Не надо злиться на игроков, потому что я шеф, я допустил ошибки», — цитирует Личку «Матч ТВ».

По словам тренера, после игры он сказал футболистам, что это жизнь.

«Иногда бывает тяжело, иногда — хорошо. Важно уметь реагировать. Для нас это был нокаут», — добавил Личка.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» третий раз в истории забил восемь мячей за матч в РПЛ.

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