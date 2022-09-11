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Хавбек «Спартака» Промес вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров РПЛ

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Столичный «Спартак» играет в гостях у «Ростова» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хавбек «Спартака» Промес вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Нидерландский полузащитник красно-белых Квинси Промес забил восьмой мяч в сезоне-2022/23 чемпионата России по футболу и единолично возглавил гонку лучших бомбардиров РПЛ.

На втором месте идёт хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (семь), на третьем — футболист «Сочи» Кристиан Нобоа (семь).

Счёт в матче — 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Игра проходит на стадионе «Ростов Арена».

Ранее новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником — Промесом.

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