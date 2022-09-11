Хавбек «Спартака» Промес вышел в лидеры гонки лучших бомбардиров РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Нидерландский полузащитник красно-белых Квинси Промес забил восьмой мяч в сезоне-2022/23 чемпионата России по футболу и единолично возглавил гонку лучших бомбардиров РПЛ.
На втором месте идёт хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (семь), на третьем — футболист «Сочи» Кристиан Нобоа (семь).
Счёт в матче — 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.
Игра проходит на стадионе «Ростов Арена».
Ранее новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником — Промесом.