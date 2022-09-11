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Семак: «Оренбург» в матче с «Зенитом» сумел создать опасные моменты

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
Семак: «Оренбург» в матче с «Зенитом» сумел создать опасные моменты
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Свободное пространство не было сюрпризом. «Оренбург» всегда старается играть в свой футбол, у них быстрая группа атаки. Сложилось так, что мы хорошо смотрелись, создавали моменты за счёт скорости, интенсивности, но и у «Оренбурга» было несколько очень опасных моментов, перекладина». — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он отдал должное «Оренбургу», который никогда не отходит от рисунка своей игры.

«Идёт борьба до последних минут на каждом участке поля, на 90-й минуте ребята стелются в подкате. Это очень приятно для болельщиков», — добавил Семак.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 8:0 в пользу подопечных Сергея Семака. «Зенит» занимает первое место в таблице чемпионата России по футболу, набрав 23 очка. «Оренбург» (девять) расположился на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Зенит» третий раз в истории забил восемь мячей за матч в РПЛ.

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