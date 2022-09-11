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Циннбауэр — о поражении от «Факела»: не могу сказать, что они нас в чём-то превзошли

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
Циннбауэр — о поражении от «Факела»: не могу сказать, что они нас в чём-то превзошли
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Не могу сказать, что соперник нас в чём-то превзошёл. «Факел» играл очень агрессивно под мощной поддержкой трибун. Когда мы пропускали голы, это были наши ошибки. Мы позволили им создать эти моменты, а хозяева воспользовались этим», — цитирует Циннбауэра пресс-служба железнодорожников.

Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России.  

Последний раз «Факел» праздновал победу в РПЛ в 2001 году после матча с «Крыльями Советов» (1:0).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение столичного клуба в матче с «Факелом».

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