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Щербакова заявила о скором возобновлении тренировок на льду после операции

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что скоро приступит к тренировкам после перерыва.
Щербакова заявила о скором возобновлении тренировок на льду после операции
  • globallookpress.com
  • © Peter Kneffel/dpa

«Раньше у меня была глобальная цель в виде Олимпийских игр. Сейчас у меня есть время, чтобы залечить старые травмы. Совсем скоро приступлю к тренировкам на льду. Цель на данный момент — восстановить организм, чтобы он был готов к новым нагрузкам», — цитирует Щербакову «Матч ТВ».

18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

В августе фигуристка была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее Щербакова показала фотографии в новом образе.

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