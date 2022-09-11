Щербакова заявила о скором возобновлении тренировок на льду после операции
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«Раньше у меня была глобальная цель в виде Олимпийских игр. Сейчас у меня есть время, чтобы залечить старые травмы. Совсем скоро приступлю к тренировкам на льду. Цель на данный момент — восстановить организм, чтобы он был готов к новым нагрузкам», — цитирует Щербакову «Матч ТВ».
18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
В августе фигуристка была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.
Ранее Щербакова показала фотографии в новом образе.