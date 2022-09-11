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Обладатель серебряного пояса WBC Абдуллаев победил мексиканца Страффона

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Обладатель серебряного пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянин Заур Абдуллаев победил Хованни Страффона из Мексики.
Обладатель серебряного пояса WBC Абдуллаев победил мексиканца Страффона
  • globallookpress.com
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com

Российский боксёр, занимающий четвёртое место в рейтинге WBC, в поединке в весовой категории до 61,23 кг одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Бой прошёл в Челябинске.

Абдуллаев одержал пятую победу подряд. В 2019 году он проиграл Дэвину Хейни из США в поединке за титул временного чемпиона мира WBC. На счету 28-летнего боксёра 16 побед (десять нокаутом) и одно поражение.

Ранее Мурад Бичуев ответил, кто из бойцов полусреднего веса UFC способен составить конкуренцию Хамзату Чимаеву.

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