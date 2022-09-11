И. о. главного тренера «Факела»: я не Копперфилд, чтобы поменять всё за несколько дней

Временно исполняющий обязанности главного тренера воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал результат матча девятого тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».

«Я не Копперфилд, чтобы поменять всё за несколько дней. Надо было ребят успокоить, чтобы они поверили в себя. Честно говоря, волновался на предмет того, что не оправдаю ожидания болельщиков», — цитирует Пятибратов «Матч ТВ».

По его мнению, матч получился сложным и эмоциональным.

«Радует одно — мы добились положительного результата. Надо отдать должное ребятам: они работали с хорошим настроением, на тренировках давали качество», — добавил тренер.

Встреча в Воронеже завершилась со счётом 2:0. Для воронежского клуба победа над железнодорожниками стала первой в сезоне-2022/23 чемпионата России. Последний раз «Факел» праздновал победу в Российской премьер-лиге в 2001 году после матча с «Крыльями Советов» (1:0).

Ранее защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился эмоциями от победы команды в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».