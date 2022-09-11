Сёмин: для победы нужно играть на своих лучших качествах, но «Локомотив» этого не сделал
- РИА Новости
«Победа «Факела» закономерна. Для победы нужно играть на своих лучших качествах, но «Локомотив» этого не сделал», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».
По его словам, воронежский клуб при поддержке зрителей играл на эмоциях и большой самоотдаче. Он также отметил, что железнодорожники были неплохо подготовлены физически, однако игроки не могли сделать несколько точных передач подряд.
Ранее бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что московской команде необходимо тщательнее относиться к подбору футболистов.