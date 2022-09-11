Сёмин: для победы нужно играть на своих лучших качествах, но «Локомотив» этого не сделал

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение столичного клуба в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Факелом» (0:2).

«Победа «Факела» закономерна. Для победы нужно играть на своих лучших качествах, но «Локомотив» этого не сделал», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

По его словам, воронежский клуб при поддержке зрителей играл на эмоциях и большой самоотдаче. Он также отметил, что железнодорожники были неплохо подготовлены физически, однако игроки не могли сделать несколько точных передач подряд.

Ранее бывший главный тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов заявил, что московской команде необходимо тщательнее относиться к подбору футболистов.



