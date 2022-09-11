Тарасова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»
- РИА Новости
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«Да, Илья Авербух меня пригласил. Я надеюсь, что зрители смогут меня увидеть», — цитирует Тарасову РИА Новости.
По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.
Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».