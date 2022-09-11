Тарасова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подтвердила информацию о своём участии в съёмках нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Да, Илья Авербух меня пригласил. Я надеюсь, что зрители смогут меня увидеть», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».