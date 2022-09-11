военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарасова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подтвердила информацию о своём участии в съёмках нового сезона шоу «Ледниковый период».
Тарасова примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Да, Илья Авербух меня пригласил. Я надеюсь, что зрители смогут меня увидеть», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По информации СМИ, съёмки начнутся в октябре.

Проект выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить